Mekinro: Medvedev prihvatio ulogu nevaljalca, Novak nije

Džon Mekinro iz svoje komentatorske kabine na "Artur Ešu" ima sjajan pogled na sve. Kako na terenu, tako i u širem smislu, oko terena.

Amerikanac je odavno advokat promjena u svjetskom tenisu, konstantno traži da igrači mlađe generacije bace rukavicu izazova "velikoj trojci" i čini se da sve ide u tom smjeru.

Jedan od onih koji su napravili iskorak je i Danil Medvedev, momak koji ima sjajno ljeto na američkom tlu, uz dva finala i Titulu na Mastersu u Sinsinatiju.

Kruna je plasman ruskog tenisera u polufinale US Opena.

"Medvedev je tip igrača koji nam je neophodan, jedan od onih koji izaziva najveće igrače današnjice. Prihvatio je tu ulogu negativca raširenih ruku. Ne znam da li mu je to cilj u nastavku trke, ali on je primjer kako nešto negativno može da se pretvori u pozitivno", kaže "Big Mek".

Amerikanac je tokom svoje sjajne karijere bio neko ko nikog nije ostavljao ravnodušnim. Kaže da je Medvedev prihvatio da bude u drugačijoj ulozi u odnosu na recimo Novaka Đokovića.

"Potrebna nam je injekcija energije kada je riječ o ličnosti u svijetu tenisa. Potreban nam je taj nevaljalac! Novak nije bio spreman to da prihvati, on želi respekt koji uživaju Rodžer i Rafa. On to nema i vjerovatno nikad neće ni imati, uprkos svim herojskim podvizima u toku karijere. Sa druge strane čini se da je Medvedev tu ulogu nevaljalca prihvatio i iskoristio je, što je krajnje neobično jer time na sebe stavljate dodatni pritisak, ako kažete publici da još više bude protiv vas. To je zadivljujuće! Gledate publiku koja vam zviždi i kažete, 'hvala vam, vi ste razlog što sam pobijedio ne jednom, već dva puta'. To je hrabro. Mislim i da je Medvedev veoma pametan igrač. Ipak ne bi trebalo da potcjenjuje moć publike", smatra Mekinro.

