Mekinro digao glas zbog Đokovića: Zašto, jer dolazi iz Srbije?

​Bivši američki teniser Džon Mekinro stao je u odbranu Novaka Đokovića na Vimbldonu.

Legendarni Mekinro je o Novaku pričao pozitivno upravo na "BBC", na kojem je Novak napustio intervju poslije upornih pitanja o publici.

Đoković je tokom i poslije meča sa Holgerom Runeom opet imao konflikt sa pojedinim navijačima, kojima je "poželio" laku noć u govoru poslije velike pobjede nad Dancem u osmini finala Vimbldona.

Na pitanje voditeljke "BBC" Kler Bolding šta bi rekao Đokoviću, Mekinro je odgovorio: "Bravo".

Amerikanac je potom počeo da objašnjava.

"Zar ne mislite da je bilo najmanje 100 mečeva u posljednjih 10-15 godina u kojima Đoković nije bio poštovan zato što je dobar. Šta je tako loše uradio? Navedi nešto. Šta je to, šta želi? Takmiči se kao i svi. Da li je to zbog toga kako izgleda, odakle je? On je kao Dart Vejder u poređenju sa dva najotmenija glumca koja smo vidjeli u tenisu - Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Ko može da se mjeri sa njima? Niko, a onda je ovaj Đoković pokvario žurku. Kako bi bilo da ga poštujete poslije ovoga?", upitao je Mekinro i zaključio:

"On je momak koji je podnio najviše toga i zbog toga bih rekao da je najbolji ikada".

Đokovića u srijedu čeka četvrtfinalni meč sa Aleksom de Minorom, prenosi "b92".

