Mekinro "izmislio" treću verziju tenisa

Američki teniski trener Patrik Mekinro oporavlja se od virusa korona u svom domu, ali ne gubi vrijeme.

On je pokazao kako se u kućnim uslovima može vježbati kontrola udarca kombinacijom tenisa i stonog tenisa.

Amerikanac je bukvalno "izmislio" treću verziju tenisa, praktičnu za samostalni trening i zanimaciju.

Mekinro se javno zahvalio svima na podršci koju su mu pokazali nakon što je saopštio da je bio pozitivan na testu na COVID-19.

Amerikanac je usput pohvalio odluku Vimbldona da otkaže ovogodišnji turnir, što je prvi put od Drugog svjetskog rata.

(B92.net)

How about this @bgtennisnation ?? pic.twitter.com/5FLImgk0wQ