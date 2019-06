Mekinro odbrusio Kirjosu: Šta pričaš, Novak može da radi šta hoće

Legenda svjetskog tenisa, Amerikanac Džon Mekinro, stao je u odbranu najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića.

Amerikancu se nisu dopale sve češći napadi Australijanca Nika Kirijosa na Novaka Đokovića i Rafaela Nadala, bez obzira što ima simpatije za ponašanje mladog tenisera.

Makinroa su pitali šta misli o sve češćim verbalnim ispadima Australijanca, posebno kada su u pitanju najbolja dva tenisera svijeta.

"Nisam sve baš čuo, tek ponešto, tu i tamo. Ipak, ako kažete da je Novak suviše zauzet mahanjem publici na kraju meča, pitam se, je li to najbolje što možeš da smisliš? Šta, da je on riješio da se pokloni publici na sve četiri strane terena i prodobije ih? Mislim, stvarno! Zar on to ne zaslužuje poslije 15 Gren slem titula? Pa Novak može da radi šta god poželi", izjavio je Mekinro.

Na pitanje hoće li Kirijos zažaliti zbog svojih komentara, Mekinro je rekao da misli da hoće.

"Svi mislimo na to, nebitno koliko ste dobri. Možda bi mogao da razmišlja kasnije u stilu, šta sam sve mogao da uradim? Tako bih i ja razmišljao, teško je i zamisliti da mu to ne bi palo na pamet. Ipak, izgleda da ga nije briga šta ljudi misle i to može da ga osnaži. Kaže ono što kaže. Ta želja da se udalji od svega zahtijeva i određenu hrabrost. Potpuno je ipak nepotrebna bila priča za Novaka u onom podkastu. Ljudi već pričaju o svemu tome. Mogao je sve da prenese na priču o tenisu jer mnogi ljudi i dalje pričaju o njemu. Ima mnogo onih u Rimu koji su bili zainteresovani da ga vide. Poslije nekoliko momaka iz vrha, mislim da je on peti ili šesti najpoželjniji igrač za gledanje", smatra bivši broj jedan svjetskog tenisa.

I sam Mekinro je bio poznat kao velika prznica i neko ko je bio izuzetno atraktivan za publiku. Otuda vjerovatno i razumijevanje i pomalo i simpatije za ispade 24-godišnjeg igrača iz Australije.

"Bio je u mom timu na Lejver kupu. Nik je dobar momak, ljudi ga vole, igrači. Možda im se ne sviđa to što ponekad čini na terenu. Čak se ni njemu ne dopada to što se nekad uopšte ne trudi na terenu. Sjetite se da ni ja nisam bio čovjek s kojim je bilo lako izaći na kraj. Po meni, svako treba da bude da spreman da sasluša drugog. Ako kao on ne slušate, onda radite šta god želite. On ima 24 godine i donosi neku vrstu elektriciteta u svijet tenisa. Zato valjda svi i pokušavaju da ga razumiju kako bi dobio mjesto gdje bi mogao da se pokaže i da maksimum. Mene stvarno ne zanima da li on baca stolicu na teren ili šta god već da radi. Ono sa čim ja imam problem, kao što i vjerujem 99 odsto ljudi na ATP turu ima, je kada izađete na teren i ne dajete ni upola od sebe iz bilo kog razloga. Šta da radim, ipak ja nisam Sigmund Frojd", zaključio je Mekinro.

