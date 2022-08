Mekinro stao uz Đokovića zbog vakcinisanja

Četverostruki pobjednik US Opena, Džon Mekinro rekao da bi bila "šala" ako se Novak Đoković ne može takmičiti na turniru u SAD-u zbog svog statusa vakcinisanja protiv Covid-19.

Đoković je odbio primiti vakcinu i čini se da će propustiti posljednji ovogodišnji Grend Slem zbog trenutnih američkih pravila koja zahtijevaju da putnici pokažu dokaz o potpunom vakcinisanju da bi se ukrcali na letove i ušli u Sjedinjene Države.

"Mislim da to nije fer. Mislim da je to šala. Dobio bi vakcinu i otišao i igrao, ali on ima vrlo čvrsta uvjerenja i to morate poštovati", rekao je Mekinro novinarima u utorak, a prenio je "Telegraph".

Srbin je ranije rekao da je spreman propustiti Grend Slem turnire na kojima se od igrača zahtijeva da budu vakcinisani protiv Covid-19.

Đoković ostaje na listi prijavljenih za turnir u Njujorku koji bi trebao početi 29. avgusta, a muško finale na rasporedu je 11. septembra.

Srpski teniser nije mogao odbraniti svoju krunu na Australijan Openu ove godine nakon što je u januaru deportovan iz zemlje zbog statusa vakcinisanja.