Mesi: Nadal je zasluženo najbolji na svijetu

Argentinski fudbaler Lionel Mesi čestitao je španskom teniseru Rafaelu Nadalu nagradu za najboljeg sportistu svijeta.

"Bik sa Majorke" je ovo priznanje ponio drugi put u karijeri, a glavni razlog bio je osvajanje 13. Rolan Garosa u septembru prošle godine.

Mnogi su osporili ovaj izbor, ali ne i Lionel Mesi.

"Zdravo, Rafa. Želim samo da ti čestitam na nagradi koja je očigledno zaslužena. Daješ primjer ostalima kako godinama posvećenim radom možete da budete na najvećem mogućem nivou. Želim samo da ti pošaljem mnogo toplih pozdrava", poručio je Mesi.

"Hi Rafa. I would like to say that you're an example to everyone - your hard work, your perseverance and for being at the highest level for so many years"@FCBarcelona's Lionel Messi congratulates #Laureus21 World Sportsman of the Year Award winner, @RafaelNadal pic.twitter.com/UmKOxtBvc6