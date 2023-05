Ministar kulture samoproglašenog Kosova provocira Đokovića

PRIŠTINA - U Prištini su reagovali na izjavu Novaka Đokovića da nekada u budućnosti želi krstiti djecu na Kosovu i Metohiji, toliko da je na to sada reagovao i Ministar kulture tzv. kosovskih institucija, Hajrula Čeku koji je uputio otvorenu provokaciju.

Nažalost, najbolji srpski teniser Novak Đoković jučerašnjim porazom od Holgera Runea ispao je u četvrtfinalu turnira u Rimu i ostao bez šansi da se bori za trofej u "Vječnom gradu".

Tokom nedjelje, on je bio izuzetno zanimljiv italijanskim medijima, pa je čuveni "Korijere dela Sera" uradio opširan intervju u kojem je Đoković naglasio da bi jednog dana želio da se vrati na Kosovo i Metohiju sa svojom suprugom Jelenom kako bi krstio svoju decu.

"Znam da je ta tema uvijek veoma osjetljiva. Sukob je i dalje prisutan, ne oružani, ali ima tenzija. Neću da se uključujem u politiku, ali za svakog Srbina su Kosovo i Metohija u srcu, u centru naše kulture, identiteta, tradicije i religije", rekao je Đoković.

Na te riječi, Čeku je ekspresno reagovao.

On je na Twitteru sramno iskoristio činjenicu da Đoković nije vakcinisan protiv koronavirusa, pa je napisao "nema vakcine, nema ulaska", aludirajući na to da je Novak zbog toga propustio Australijan open, US open i sve Masterse u SAD.

Ali ono što je najbizarnije jeste to da za ulazak na teritoriju tzv. Kosova vakcina nije potrebna još od 1. maja 2022. godine. Dakle, već više od godinu dana, tako da je očigledno da Čeku i ne prati propise koji je propisala njegova tzv. administracija.

Osim ukoliko se ne bi desila neka skandalozna uslovljavanja, Đoković bi samim tim mogao da ode na teritoriju južne pokrajine i da ispuni svoju želju, prenosi "Telegraf".