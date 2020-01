Ministarstvo zdravlja Australije: Zaštitite tenisere

Ovogodišnji Australijen open biće, po pitanju zdravlja tenisera, vjerovatno najzahtjevniji za organizaciju od svih dosadašnjih.

Visoke temperature su dosad pravile najveće probleme organizatorima, igrači su se žalili na pravi pakao kroz koji su prolazili tokom mečeva, međutim ove godine za brigu svih je zagađen vazduh koji prijeti da potpuno poremeti takmičenje.

Australija je izašla teško izranjavana skorašnjim razarajućim požarima, tek su kiše uspjele da obuzdaju vatrenu stihiju, ali katastrofalne posljedice po eko-sistem su vidljive na svakom koraku.

Nekoliko igrača se već požalilo na zagađen vazduh, Bernard Tomić i Dalila Jakupović su jedva dolazili do daha u kvalifikacijama, a pošto situacija postaje alarmantna, oglasili su se i zdravstveni zvaničnici zemlje. Zabrinuti za zdravlje tenisera, koje bi moglo da bude narušeno kada borbe budu u jeku, zatražili su od organizatora Australijen opena da im dostave strategiju kojom će umanjiti efekte vazduha niskog kvaliteta na takmičare. Kiša koja je pala u srijedu donekle je popravila situaciju, to je ohrabrujući znak, ali tokom dvije nedjelje trajanja turnira moraće da budu preduzete dodatne mjere (čitaj ljudski faktor) kako bi takmičari igrali u optimalnim uslovima.

"Teniska organizacija Australije mora da izađe s novom politikom kvaliteta vazduha" poručio je ministar zdravlja Australije dr Bret Saton.

"Ne mogu još da odlučim koji bi to mogli biti pojedinačni pragovi, to zaista zavisi od toga koliko bi značilo da se zatvori prostor i koji bi filtracioni sistemi mogli da budu alternativa. Ali, mislim da bi organizatori trebalo da razmotre sve opcije, od lošeg do opasnog kvaliteta vazduha i kakve bi im alternative mogle biti da bi se zaštitilo što više igrača.

Slično mišljenje kao i Saton ima i Ričard Ings, bivši sudija, koji je u međuvremenu postao čelnik ATP-a za pravila i takmičenje.

"U blizini terena gdje se igra Asutralijen open nalaze se uređaji koji očitavaju temepraturu vazduza. Trebalo bi da isti uređaji budu ugrađeni i za očitavanje kvaliteta vazduha. To jeste šokantno po Australiju, ali mislim da su nam definitivno potrebni", "tvitnuo" je Ings.

(Telegraf.rs)