Mirza Bašić: Jedan trijumf mijenja život

U tenisu je najbolje to što imate puno šansi, u tenisu se za dvije-tri sedmice potpuno promijene život i karijera, rekao je Mirza Bašić, kojem se upravo to desilo nakon osvajanja prve ATP titule i koji nakon odličnog nastupa u Sofiji mijenaja planove za nastavak sezone.

Zahvaljujući prošlosedmičnom uspjehu, Bašić je skočio 52 mjesta na ATP rang-listi i sada je prvi put u top 100, tačnije 77. je igrač svijeta.

"Ljestvica se diže jer sam ostvario plan za top 100, sada ću nastojati da se zadržim između 70. i 80. mjesta, a onda da napredujem ka top 50. Imam 26 godina, vrtim se na turu već pet-šest godina, znam sve igrače, znam da svako svakoga može pobijediti, a u tenisu je sve moguće. U tenisu se za dvije-tri sedmice potpuno promijene život i karijera. Do prije nekoliko dana bio sam rangiran oko 130. mjesta, a evo jednom pobjedom se mijenjaju planovi i ostatak sezone. Od aprila ću moći da koristim novi ranking i da ulazim direktno u glavne turnire, što će biti veliko olakšanje", istakao je Bašić, a prenio Teniski savez BiH.

On se priprema za američku turneju, gdje će nastupiti na četiri turnira, među kojima su mastersi u Indijan Velsu i u Majamiju.

Ipak, još mu je u mislima Sofija, gdje je postao 49. teniser od 1990. koji je iz kvalifikacija stigao do trofeja. Takođe, u Bugarskoj je, pored ostalih, pobijedio 15. tenisera svijeta Stana Vavrinku, a poseban utisak na njega je ostavila podrška iako nije imao svoje navijače u dvorani.

"Veliki je problem za igrače plasirane od 100. do 250. mjesta što ne mogu imati svoj tim uz sebe jer to iziskuje velike troškove, ali publika u Sofiji je bila sjajna, u polufinalu i finalu su mi bili naklonjeni, to mi je mnogo značilo. Ostvario sam dječački san, ušao sam u top 100 i to na istom mjestu gdje nisam uspio 2016. Tada sam došao iz Australije s tadašnjim renkingom karijere (109) i trebalo je da dobijem Garsiju Lopeza za ulazak u top 100. Izgubio sam, ali sada sam konačno uspio da probijem barijeru, da uđem u top 100 i osvojim titulu", rekao je Bašić.

Dane nakon osvanja titule Bašić je iskoristio kako bi napravio kratku pauzu i proveo vrijeme s porodicom.

"Porodici dugujem veliku zahvalnost, roditeljima i bratu koji mi dugi niz godina daju podršku i najzaslužniji su za moje rezultate. Tu je i kondicioni trener Ibrahim Krehić, koji je uvijek vjerovao u mene. Bezrezervnu podršku imam i od trenera Danijela Mejersa i još nekih bliskih ljudi koji me podržavaju i u vrijeme uspona i u vrijeme padova, a to puno znači. Ljudi su važniji od finansijske podrške", istakao je bh. teniser.

Slovaci na skeneru

Osim na turnirima, Bašića u aprilu očekuje nastup za reprezentaciju protiv Slovačke u drugom kolu Prve grupe Evroafričke zone Dejvis kupa.

"U Sofiji sam gledao Martina Kližana, igrao je protiv Stana Vavrinke, a Jozef Kovalik je igrao polufinale. Slovaci imaju veoma dobar tim, vjerujem da će imati na raspologanju sva četiri najbolja igrača, ali i mi smo jaki. Damir Džumhur, Tomislav Brkić, Nerman Fatić i ja ćemo se potruditi da odigramo dobar meč. Naravno, ovisi i o tome kako će ići američka turneja i treba napraviti dobar plan", rekao je Bašić.

Brojke: