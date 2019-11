"Moj sin će biti najbolji teniser svih vremena"

Srđan Đoković je gostovao na Radio Beogradu 1 i tom prilikom rekao da će Novak biti najbolji teniser ikada.

On je dodao da njegov sin neće prestati da igra tenis sve dok ne obori sve rekorde "bijelog sporta".

"Obraćam se onim ljudima koji cene sve što moj sin radi, a to je siguran sam više od 95 posto našeg normalnog naroda. Ja im kažem da će Novak Đoković biti najbolji teniser svih vremena i dok to ne postigne i obori sve rekorde koji su preostali, neće prestati da igra tenis", rekao je Srđan Đoković za RTS.

Novak je ovu godinu završio na drugom mestu ATP liste, a uspio je da osvoji i dvije Grend slem titule – Australijan Open i Vimbldon.

"Veoma je dugačak spisak tenisera koji su kvalitetni, ali stoje u redu iza Novaka, i vrebaju, evo već desetak godina, da ga smene sa prvog mesta. Sada je to uspelo Nadalu, ali to je sasvim u redu, to je sport. Uostalom, kako bi se to zvalo kada bi bilo koji igrač bio neprikosnoven i pretplaćen da samo on bude prvi, kad bi stalno pobeđivao? Nego, Novak se pojavio u nezgodno vreme za Srbiju i srpski narod, jer je vratio veru i pokazao da mi nismo genocidan narod, da mi nismo najgori na svetu, da smo deo evropske kulture i civilizacije. Nemoguće je da jedan takav gospodin sportista, kakav je Novak, dolazi iz nekog genocidnog naroda, kako su nas mnogi u prošlosti etiketirali", dodao je on.

Novak se često u prošlosti susretao sa, uslovno rečeno, neprijateljskom publikom, naročito u mečevima sa najvećim rivalima – Federerom i Nadalom.

"Ne možete ni da zamislite koliko je Novaku u takvim situacijama teško, ali je on uvek imao hrabro srce i hladnu glavu, on kako mu je bilo, zna samo on. Zamislite, on je pripadnik jednog malog ponosnog naroda iz jedne male siromašne zemlje, koji su bombardovali ti svetski ’stručnjaci’ za bombardovanje. Jednu malu Srbiju bombardovalo je 20 moćnih zemalja, zamislite kakvi su to junaci. I on se izborio sa svim tim i postao jedan od najboljih tenisera svih vremena", zaključio je Srđan Đoković.

Novak je trenutno u Madridu sa Dejvis kup reprezentacijom gdje ga očekuju mečevi grupne faze protiv Japana i Francuske.