"Momentalno diskvalifikujte Nadala i Alkaraza"

Rafael Nadal i Karlos Alkaraz bi trebalo da budu diskvalifikovani sa Olimpijskih igara, našalio se bivši američki teniser Mardi Fiš polsije njihovog prvog kola u dublu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Fiš je, kao i mnogi, sa mnogo nestrpljenja dočekao dubl na OI u Parizu, u kojem su nastupili prošlost i budućnosti Španskog tenisa.

Iako nisu pretjerano briljirali, oni su savladali argentinski duo Gonsales/Molteni i zasad opravdali "hajp" koji je stvoren.

I declare this team as not fair. Disqualify them for being too good immediately https://t.co/qD1QOLkHo4