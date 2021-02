Monfis na ivici suza nakon poraza

Francuskog tenisera Gaela Monfisa slomile su emocije na konferenciji za novinare poslije meča prvog kola Australijan opena.

On je eliminisan od strane Finca Emila Rusuvorija poslije pet setova – 6:3, 4:6, 5:7, 6:3, 3:6.

Taj poraz mu je jako teško pao.

"Mislim da je igrao svoju igru. Trenirao sam sa njim prethodne dvije nedjelje ovde. Samo je igrao svoju igru, ništa bolje od onoga kako uvek igra. To je bilo dovoljno da me pobijedi", odgovorio je Monfis na jedino pitanje na engleskom jeziku.

Sa pitanjima su nastavili francuski novinari, a Monfis je u tom trenutku skoro i zaplakao.

Rusuvori će u narednom kolu igrati protiv Pedra Martinesa.

EMOTION from @Gael_Monfils More than just a game.#9WWOS #AusOpen pic.twitter.com/dJmmxdz4CT