Može li Đoković do osmog trofeja u Melburnu?

Najbolji srpski teniser svijeta igra protiv Dominika Tima finale Australijan opena, prvog grend slema u sezoni.

Duel Đokovića i Tima počinje nešto posle 9.30 po srednjoevropskom vremenu.

8.20 – Đoković je imao zanimljivog partnera za zagrijavanje pred finale, bio je to čuveni ruski teniser Marat Safin.

8.00 - Negdje oko 17 časova po lokalnom (7.00 po srednjoevropskom vremenu) teniseri su stigli u svlačionice i počeli završne pripreme za meč.

Novak je osmi put došao do finala u Melburnu i ima priliku da podigne osmi trofej, pošto do sada nije doživio niti jedan poraz.

Učinak finalista na Australijan openu

The work has been put in. Let's do it one last time.#AusOpen | #AusOpenWithInfosys | @Infosys pic.twitter.com/28BWFZhoW0