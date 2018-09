Može li Kei da ponovi 2014? Novak: Očekujem vrlo težak meč

Novak Đoković u polufinalu US opena sastaje se sa Keijem Nišikorijem, u reprizi polufinala istog turnira iz 2014. godine, kada je izašao kao gubitnik.

Đoković je u četvrtfinalu savladao Džona Milmana u tri odigrana seta i plasirao se u novo polufinale Otvorenog prvenstva SAD.

Japanac Nišikori je najbolji rezultat na Grend slemovima u karijeri ostvario plasmanom u finale US opena, kada je u polufinalu pobijedio upravo Novaka Đokovića 2014. godine sa 3-1 u setovima.

Srbin je pohvalno pričao o japanskom teniseru koji ga je dosta puta mučio tokom karijere.

"Nišikori ima jedan od najboljih dvoručnih bekenda i dobar rad nogu. Možda nije najbrži, ali je definitvno jedan od najbržih igrača na turniru. Poznat je kao vrlo disciplinovan i talentovan igrač. Očekujem vrlo težak meč protiv njega", izjavio je Đoković.

Polufinalni meč US opena biće 17. međusobni duel dvojice tenisera, a Đoković ima pozitivan skor 14:2. Posljednji duel odigrali su na Vimbldonu, gdje je Novak slavio poslije četiri odigrana seta.

"Više puta smo igrali na različitim turnirima. Izgubio sam verovatno najvažniji meč u 2014. godini od njega, upravo u polufinalu US opena. Igrali smo i mečeve u kojima sam pobeđivao u dva seta, ali i one koje je odlučivao samo jedan poen. Nedavno smo igrali u četvrtfinalu Vimbldona. To je bio težak meč i vrlo teška prva dva seta. Tek posle gubitka seta uspeo sam da podignem svoju igru", rekao je Đoković.

Nišikori je imao dosta teži meč u svom četvrtfinalnom meču, jer je u njemu morao da igra pet setova s hrvatskim teniserom Marinom Čilićem.

"Imao je težak meč protiv Čilića i uspeo je da izvuče pobedu, to je bilo vrlo impresivno", dodao je najbolji srpski teniser svih vremena.

U drugom polufinalu posljednjeg Grend slem turnira u sezoni sastaće se branilac trofeja Španac Rafael Nadal i Argentinac Huan Martin del Potro.

(b92)