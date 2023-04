Muguruza preskače Rolan Garos i Vimbldon

Bivša prvakinja Rolan Garosa i Vimbldona, Garbin Muguruza, najavila je da će produžiti pauzu od tenisa i da će propustiti ovogodišnju sezonu na navedenim turnirima.

Bivša prva teniserka svijeta nije igrala nikakav takmičarski tenis otkako je izgubila od češke tinejdžerke Linde Noskove u prvom kolu Lion Opena u februaru.

"Provodim vrijeme s porodicom i prijateljima i stvarno je bilo zdravo i nevjerovatno, tako da ću produžiti ovaj period do ljeta. Stoga ću propustiti sezonu na šljaci i travi”, napisala je na Instagramu.

Nakon što je godinu započela na 55. mjestu WTA liste, ona je pala na 132. mjesto - njen najniži plasman od aprila 2012. godine.

29-godišnjakinja nije okusila uspjeh od septembra prošle godine i doživjela je četiri uzastopna poraza u prvom kolu 2023., uključujući i Australijan Open - turnir na kojem je 2020. završila kao viceprvakinja.

