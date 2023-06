Muhova: Oduvijek sam voljela Federera

Čehinja Karolina Muhova ostvarila je veliki uspjeh plasmanom u polufinale Rolan Garosa.

Ona je bila bolja od Anastasije Pavljučenkove, 7:5, 6:2.

Na obraćanju medijima, češka teniserka je rekla da je za nju ovo veliki rezultat, prenosi b92.

"Jako sam srećna zbog polufinala. Nije to bilo šta. Za mene je to veliki rezultat, moram to da cijenim. I dalje sam u turniru, pokušavam da se koncentrišem na naredni meč, turnir se tu nastavlja. Možda zato tako djelujem smireno u ovom trenutku. Jako sam zadovoljna kako sam do sada odigrala", kaže Karolina.

Ona je zadivila mnoge komentatore raznovrsnom igrom. Često je išla naprijed, igrala servis-volej. Pitali su je na koga se ugledala.

"Tako nešto je oduvijek bilo u meni, još dok sam bila djevojčica. Volim lijepu igru. Oduvijek sam bila takmičarskog duha i voljela različite stvari. I kad gledam video snimke kad sam bila mala, primijetim da sam često išla na mrežu i igrala drop-šotove. To je oduvijek bilo u mojoj igri. Kako sam sazrijevala, ugledala sam se na Rodžera Federera. Malo se ponavljam. Dopala mi se njegova agresivna igra i izlasci na mrežu i ti slajsovi. Uzela sam nešto od toga ali i od drugih igrača. Dopada mi se taj stil igre i onda to vježbamo, usavršavamo. Ima i dalje mjesta za napredak", zaključila je Muhova.

Ona će u polufinalu igrati protiv Arine Sabalenke koja je pobijedila Jelinu Svitolinu sa 6:4, 6:4.