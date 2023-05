Murinjo se obratio Đokoviću na srpskom jeziku

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobjedom nad Tomasom Ečeverijem plasirao se u dalji tok ATP turnira u Rimu, pošto je slavio u dva seta - 7:6, 6:2.

Ono što je, takođe, obilježilo ovaj meč jeste susret najboljeg svjetskog tenisera sa legendarnim trenerom Žozeom Murinjom, koji je očigledno veliki navijač Novaka Đokovića.

Đoković je objasnio da ovo nije prvi put da ga Portugalac gleda uživo.

"Upoznao sam ga nekoliko puta, dolazio je da me gleda u Londonu tokom Završnog mastersa u Londonu. Imali smo tamo turnir godinama i dolazio je da me gleda dok je radio u Londonu. On je teniski navijač i jedan od najboljih trenera svih vremena, počastvovan sam što dolazi da gleda moje mečeve", objasnio je Novak.

Sada je stigla i zahvalnica sa druge strane. I to na srpskom jeziku, pa još na ćirilici.

Čuveni Žoze Murinjo je na svom Instagram nalogu poslao poruku koja će oduševiti sve u Srbiji.

"Hvala ti puno", napisao je Portugalac ćirilicom i uz to dodao "Gospodin Novak Đoković".

(Telegraf.rs)