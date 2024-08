Muzeti pred duel sa Novakom: Igram najbolje u životu

Lorenco Muzeti blista od sreće nakon što je savladao Aleksandera Zvereva i domogao se polufinala Olimpijskih igara u Parizu.

''Igram najbolje u životu. Spreman sam da osvojim medalju koju čekamo tačno sto godina'', izjavio je Muzeti.

Imaće dvije šanse da osvoji odličje. U polufinalu sastaje sa Novakom Đokovićem.

''Protiv Novaka sam nedavno baš ovdje izgubio u pet setova. Bila je to velika borba i mislim da je presudila ta razlika od trećeg do petog seta u smislu iskustva i fizičkih mogućnosti. Olimpijski turnir se sa druge strane, igra na dva dobijena seta i očekujem da mi to pomogne'', izjavio je Italijan.

Polufinalni duel počeće u 19 sati.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.