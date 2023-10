My name is Đoković, Novak Đoković (VIDEO)

Najbolji tensier svijeta Novak Đoković prisutan je na večerašnjoj dodjeli ''Zlatne lopte'' koja se održava u Parizu.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste Novakov elegantni izgled koji je podsjetio na kultnog lika Džejmsa Bonda i odatle je samo i jedino prikladno - Moje ime je Đoković, Novak Đoković (My name is Đoković, Novak Đoković).

"Zlatna lopta" biće dodijeljena po 67. put, a odbrojavanje pred centralni događaj već je uveliko u toku, a tu je i srpski teniser da upotpuni čitavu manifestaciju svojim prisustvom.

« I’m a huge football fan! So happy to attend finally the Ballon d’Or » Novak Djokovic at the #ballondor pic.twitter.com/g7uqg8bdfj — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

"Frans fudbal" na društvenim mrežama objavljuje pozicije 30 najbolje plasiranih, dok će ime dobitnika biti poznato tek tokom večeri.

Najveće šanse za pobjedu ima Lionel Mesi, a glavni konkurenti su mu Erling Haland i Kilijan Mbape.

