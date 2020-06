NYT: US open u predviđenom terminu

Američki teniski savez odlučan je u namjeri da održi ovogodišnji US open bez prisustva gledalaca, piše "The New York Times".

Uprkos tome što su neki od najbolji tenisera predvođeni Novakom Ðokovićem i Rafelom Nadalom izrazili zabrinutost zbog dolaska u Njujork i najavljenih strogih pravila za učešće na turniru, a prema saznanjima neimenovanih izvora lista “The New York Times”, USTA će tokom ove nedjelje objaviti da će se turnir igrati u terminu od 31. avgusta do 13. septembra, kako je prvobitno bilo predviđeno.

Održavanje US opena podržali su i ATP i WTA.

Teniska sezona prekinuta je sredinom marta zbog pandemije virusa korona, zbog čega je Vimbldon otkazan, a Rolan Garos pomjeren za jesen.