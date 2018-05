“Na US Openu 2013. me nazvali majmunom“

Bivši teniski sudija Entoni Nimons tužiće Američku tenisku asocijaciju (USTA) jer je doživio brojne rasističke uvrede.

Nimons kaže da je USTA angažovala advokata kako bi ga diskreditovali, nakon što je zatražio nezavisnu istragu.

On kaže da ga je drugi sudija na US Openu 2013. nazvao majmunom. Slučaj je podnijet sudu u Bruklinu, a on tvrdi da je prvo upozoren, a onda i otpušten, poslije optužbi da je bio žrtva rasizma.

"Nazvali su me 'crnačkim govnetom' i majmunom, i rekli su mi da bi trebalo da se vratim u geto. Kada sam to prenio menadžmentu, bio sam sankcionisan jer sam podnio prijavu. Poslije mog konstantnog traženja nezavisne istrage USTA je čak i unajmila odbranbenog advokata, a meni se čini da je to jer su htjeli da me diskredituju", napisao je Nimons.

Nimons je postao sudija 1994, a bio je glavni sudija na sva četiri Grend slema i delegirao je mečeve Federera, Nadala, Klajsters i Samprasa. U jednom trenutku bio je jedini afro-amerikanac koji je imao sudijsku srebrnu značku.

"Oduzeli su mi sav moj rad, uključujući i moje dužnosti u borbi za rasnu raznovrsnost i putovanja na Grend slemove gdje sam to i promovisao. Ja volim tenis i želim svoj posao u USTA nazad", jasan je Nimons.

Portparol USTA je negirao sve optužbe koje je Nimons uputio ka njima.

"Kategorički poričemo tvrdnje gospodina Nimonsa i snažno ćemo se braniti u parnici", rekao je portparol Kris Vidmajer.

(b92)