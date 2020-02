"Na kraju godine možemo imati dva tenisera sa 20 Gren slemova"

Mats Vilander, nekadašnji najbolji teniser svijeta, smatra da su "vrata prilično otvorena za Novaka" kada je u pitanju trka za najboljeg tenisera svih vremena.

Đoković je titulom u Australijan openu došao do 17. na najvećim turnirima i sada ima samo dvije manje od Nadala i tri od Federera.

Njih trojica su bez sumnje najveći teniseri u istoriji, a Vilander kaže da Novak može da se izdvoji i bude sam u vrhu.

"Đoković je sve bliže i bliže, i kada osvoji Australijan open uglavnom ima dobru godinu. Pobijedio je ovdje i sada se postavlja pitanje da li će biti glavni favorit na Vimbldonu? Moj odgovor je da, to je već 18. A to ga čini i favoritom na US openu, što je 19 Gren slem titula", rekao je Vilander.

Vilander očekivano daje prednost Nadalu na Rolan Garosu, međutim ne bi ga čudilo kada bi srpski teniser osvojio sva četiri Gren slema.

"Na kraju godine možemo lako da imamo dva igrača sa 20 Gren slemova (Nadala i Federera) i jednog sa 19 (Đokovića). Novak bi mogao da ima i više zato što može da osvoji sva četiri turnira u godini", kaže Vilander.

Niko nikada u Open eri u muškom tenisu nije uspio da osvoji sva četiri Gren slema u istoj godini, a Đoković je jedini teniser koji je držao sva četiri u istom trenutku, ali ne i u istoj godini – takozvani "Džoker slem".

Vilander u zaključku kaže da Novak ima veliku šansu da bude GOAT.

"Ovo je velika pobjeda za njega za sve ono što slijedi. Da je izgubio bilo bi mu teško da povrati sampouzdanje", kaže Vilander i dodaje:

"Vrata su prilično otvorena za Novaka kada je u pitanje titula 'najbolji teniser svih vremena (GOAT)'".

(B92)