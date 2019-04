Nadal: Federer i ja nismo prijatelji

Rafael Nadal, proslavljeni španski teniser, pričao je o odnosu sa velikim rivalom Rodžerom Federerom.

Nadal je rekao da ima odličan odnos sa Federerom, ali da to ne smatra prijateljstvom.

"Ne bih rekao da je to prijateljstvo. Federer i ja imamo fantastičan odnos i to je to. Moja motivacija na terenu se ne mijenja u zavisnosti od toga ko je sa druge strane mreže", rekao je Nadal za španski časopis za žene "ioDonna".

Španac kaže da nikada nije ni mogao da planira da živi drugačiji život od ovog, teniskog.

"Nisam imao ni vremena da razmišljam o tome jer sam od 15. godine života, kada krenete da 'sanjate', već bio profesionalac", dodaje Nadal.

Rafa je navijač Real Madrida, a kaže i da mu se sviđaju timski sportovi.

"Volim timske sportove jer je spoljašnji pritisak manji jer se dijeli na saigrače. Ali, dijele se i pobjede - a zbog toga ga možda ne preferiram", zaključio je Rafa.

(b92)