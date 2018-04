Nadal Mariju: Povratak će potrajati, ali je važno da budeš zdrav

Španski teniser Rafael Nadal je poslije pobjede nad Dominikom Timom izjavo kako ga je prvi reket Britanije Endi Mari pozvao i pitao za savjet oko svoje povrede.

Nadal je Tima ekspresno eliminisao (6:0, 6:2) i plasirao se u polufinale Monte Karla, u kojem će igrati protiv Grigora Dimitrova.

Rafa se sastao sa Marijem u Melburnu, poslije Britančeve operacije kuka, a takođe je prije dvije nedjelje pričao sa njim, preko telefona, iz svog doma u Majorci.

"Ponekad pričam sa Endijem oko nekih dešavanja ili oko terapije koju sam imao. Pitao me je neke stvari, a rekao sam mu za ono što je meni pomoglo. On ima svoj tim i oni će na kraju odlučiti", rekao je Nadal koji je i sam prošao slična iskustva.

"Bio sam u toj situaciji. Znam koliko je teško i frustrirajuće kada svaki dan radite i ne vidite kako da se oporavite. Ne vidite nikakav napredak, ali onda jednog dana ćete probati nešto, neki tretman i jednog dana će vam biti bolje. To je ono što mu iskreno želim jer on veoma bitan za tur", izjavio je Nadal.

Iako Španac nije želio da otkrije o čemu su tačno pričali, to što je rekao nagovještava da oporavak Marija teče sporije nego što je planirano. Mari je potencijalno trebalo da nastupa na čelendžeru u Glazgovu sljedeće nedjelje, ali tako nešto je sve manje realno.

"Glavna stvar je da budete zdravi. Povratak nije lak, i nije bitno da li to potraje malo duže, bitno je da ste zdravi", rekao je 'Bik sa Majorke'.

Nadal vjeruje da će Endi vremenom dostići svoj stari nivo i boriti se za one najveće trofeje.

"Ako Endi bude zdrav, vratiće se. Možda neće pobjeđivati prve nedjelje, ali neće zaboraviti da igra tenis, to zna on a znaju i svi. Ako bude zdrav, boriće se za one najveće trofeje. Ako niste potpuno zdravi možete da igrate, ali ne možete da igrate na onom nivou na kom Endi ili ja želimo", zaključio je Rafa.

(b92)