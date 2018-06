Nadal: Mislio sam da ću sada biti u penziji

Španac Rafael Nadal priznao je da nije mislio da će i u 33. godini igrati tenis. A, ne samo da igra, već vlada svjetskim tenisom, osvaja titule i prvi je igrač svijeta.

Posljednji trofej je osvojio u nedjelju u Parizu, gdje je 11. put postao šampion Rolan Garosa. Sada je na brojki od 17 grend slem titula, te 79 ukupno, po čemu je četvrti u open eri.

"Mislio sam da ću u ovim godinama biti u penziji i imati porodicu", rekao je Nadal za špansku "Marku", a prenio Sport klub.

Nadalu ne nedostaje motiva, želi trofeje, ali priznaje da nije opeterećen brojkama. Kada je riječ o grend slemovima, nedostaju mu tri titule da se izjednači s velikim rivalom Rodžerom Federerom.

"To je iznenađujuće, do 2017. sam bio dvije godine bez grend slem trofeja, a Rodžer mislim od 2012. Naravno da je iznenađenje jer kada ste toliko bez trofeja zapitate se da li ćete ga ponovo osvojiti. Volio bih da imam 20 grend slem titula kao on, i više od toga. Ali, sada to nije u mojoj glavi, a i 17 je sjajan broj. Želim da uživam u trenutku. Ne mogu da razmišljam o narednoj pobjedi, to bi me izludjelo. Ne možete sebe da dovodite do ludila ako neko ima više trofeja", rekao je Nadal.