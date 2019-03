Nadal: Ne mogu svi da budu kao Mesi, Federer i Đoković

Toni Nadal, stric proslavljenog teniser Rafaela Nadala, kaže da se u sportu ne svodi sve na talenat.

Nadal je pružio podršku svima koji nisu toliko talentovani i rekao da se mukotrpnim radom može postići.

"Ne mogu svi da budu kao Leo Mesi, Rodžer Federer ili Novak Đoković, ali mogu da budu najbolje verzije sebe. Moraju to da savladaju i prihvate. Primarni cilj cijele Rafine karijere je bio da se konstantno ostvaruje napredak", rekao je Toni Nadal.

Toni je pričao o tome kako je Rafa uspio da dođe do nivoa na kojem se trenutno, a i već više od decenije, nalazi.

"Njegov napredak je prouzrokovan time što je on svaki uspjeh smatrao nedovoljnim. Ja sam uvijek mislio da je moguće da dodatno napreduje, a to nije bilo lako. Kako biste napredovali morate to i da želite, ali i da znate da slušate. Rafa me je uvijek slušao i uvijek je bio motivisan".

Toni je otkrio i jedan privatan razgovor koji je imao sa Rafom.

"Prošle godine u Australiji on i ja smo pričali telefonom poslije svakog turnira. Poslije četvrtog meča sam mu rekao da ne igra dovoljno dobro, a on mi je rekao da mu je vruće. Ja sam mu tada odgovorio da ne traži izgovore, jer će ih naći, ali mu oni neće pomoći", jasan je Toni.

