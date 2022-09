Nadal: Ne vrijedi tražiti izgovore, Tijafo je bio bolji

Rafael Nadal je završio takmičenje u osmini finala na US Openu.

Španski teniser je poslije više od tri i po sata igre poražen od Amerikanca Frensisa Tijafoa, 6:4, 4:6, 6:4, 6:3.

Po završetku duela, na konferenciji za medije, Nadal je odbacio sve sumnje uu vezi s tim da je u ovom meču zadobio novu povredu.

"Ne, nisam izašao u svlačionicu zbog medicinskog tajm-auta. Bio je to samo odlazak u toalet. Stavio sam i neki zavoj za vlažnost, kako bih zaustavio da mi vlaže dlanovi. To je sve", kaže Nadal.

Priznao je da uslovi igranja pod zatvorenim krovom, što se dešava već drugi dan, nisu bili idealni.

"Da, bilo je baš vlažno. Ipak, nije to ništa novo. Ove godine je vlažno od prvog dana", dodao je Rafa.

Kada su ga pitali šta je presudilo u meču s Tijafoom, priznao je da je igrao loše.

"Odgovor je lak, igrao sam loš meč, a on je igrao dobar meč, zar ne? Nisam bio u stanju da držim visok nivo svog tenisa duže vrijeme. Nisam bio brz u kretanju, uspijevao je veoma rano da uhvati lopticu, nisam uspijevao da ga odguram dalje. Tenis je sport pozicija, zar ne? Ako nije, onda morate da budete veoma brzi i veoma mladi. Ja to više nisam. Moji udarci moraju da budu bolji. Moje razumijevanje igre i kvalitet udaraca nisu bili dovoljno dobri, bili su slabi danas, jer nisam uspijevao mnogo toga da kreiram. Svaka čast za njega, bio je bolji od mene", priznao je Nadal.

Rekao je da ne vrijedi lamentirati i tražiti izgovore, iako je priznao da nije imao idealnu pripremu za turnir.

"Možemo da lamentiramo, ali to neće promijeniti moju situaciju. Možemo da mislimo šta bi bilo da se nisam povrijedio. Možda bih uzeo Vimbldon. Možda neke druge stvari u prošlosti. Ili bih možda izgubio neke druge jer nisam bio u stanju da kreiram tu unutrašnju moć poslije svih tih povreda? To je dio moje karijere. Mnogo puta je išlo dbro, ponekad neočekivano kao u Australiji, na Rolan Garosu. Naravno sam nisam imao idealne pripreme. Ipak, u drugim situacijama je išlo kako treba iako ni tada nisu bile dobre pripreme. Ne možemo tražiti izgovore. Moramo biti dovoljno samokritični. To je jedini put da se napreduje i jedini način da razumijem da sam u stanju da nađem rješenja. Nedjelju dana prije turnira sam dobro trenirao. Kada je takmičenje krenulo, moj nivo je pao. To je istina. Iz nekog razloga, možda mentalne prirode, jer se mnogo toga dešavalo proteklih mjeseci. Nije ni važno. Na kraju igrao sam u osmini finala i suočio se s igračem koji je bio bolji od mene. Zato sad idem na avion i vraćam se kući", zaključio je Nadal.