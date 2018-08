Nadal: Nedostajeće nam Ferer; Federer: Poštovanje za ratnika

David Ferer završava karijeru u 36. godini, a osim zemljaka Rafaela Nadala s kojim je igrao posljednji grend slem meč, poštovanje mu je ukazao i Rodžer Federer.

Nažalost, Ferer je zbog povrede morao da preda svoj posljednji nastup u karijeri Njujorku na startu US Opena.

"Bilo je posebno jer sam završio posljednji GS na centralnom terenu sa mojim dobrim prijateljem Rafaelom. Tužan sam što nisam mogao da završim meč. Ali nije problem. Ja sam srećan čovjek", rekao je Ferer.

Ferer je tokom karijere osvojio 27 ATP titula, a najbolji plasman ostvario je u julu 2013. kada je bio treći igrač svijeta. Najveći uspjeh na GS bilo mu je finale Rolan Garosa 2013, dok je dva puta stizao do polufinala USO.

"Dijelili smo mnogo važnih trenutaka u karijerama. On je dobar prijatelj, dobra osoba. Nedostajaće nam na Turu. Cijeli Tur ga voli", rekao je Nadal.

Poznat pod nadimkom "Buldožer" zbog nepokolebljive i uporne odbrane, Ferer je tokom karijere doživljavao brojne uspone i padove.

Razočarani trener ga je zatvarao u ormar, a jednom je frustriran igrom kratko napustio tenis i radio na gradilištu. Međutim, osim brojnih ATP titula tokom karijere je tri puta osvojio i Dejvis kup sa Španijom.

Farewell, @DavidFerrer87!



We will miss you and your warrior spirit in Flushing Meadows...#USOpen pic.twitter.com/1lRX73wA7u