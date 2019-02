Nadal: Nisam bio spreman za Novaka

Rafael Nadal, drugi teniser svijeta, pohvalio je Novaka Đokovića za odigran duel u finalu Australijan opena.

Đoković je razbio Nadala u finalu Melburna pobjedom od 3-0 u setovima, znatno lakše nego što je to bio slučaj 2012. godine kada su njih dvojica oborili rekord odigravši 5 časova i 53 minuta tenisa.

Nadal je uporedio taj duel sa ovogodišnjim.

"Da budem iskren, zadovoljan sam jer znam da tada nisam mogao da dam više od sebe. Mislim da je bolje izgubiti ovako (u tri seta), jer u suprotnom moje tijelo ne bi izdržalo. Ove godine sam došao u finale bez plana B. Nisam bio fizički spreman i finale nije došlo u pravom momentu za mene", rekao je Nadal u intervjuu za "Banco Sabadell".

Španac je istakao da nije zadovoljan porazom u finalu i još jedanput je čestitao Novaku.

"Nisam zadovoljan, ali uspjeh je to što sam ostvario poslije nekoliko teških mjeseci. Pobijedio sam na šest mečeva igrajući agresivnije nego ikada. Đoković je bio bolji i kada se to desi moram da mu čestitam, rukujem se sa njim i nastavim sa radom", dodaje Nadal.

"Bik sa Majorke" pričao je i o svojih rekordnih 11 titula na Rolan Garosu, gdje ga najvjerovatnije očekuje još jedan duel sa Đokovićem.

"To nije normalno jer niko prije mene to nije uradio, ali ja se osjećam kao obična osoba. Ako sam ja uspio (to da uradim), mislim da će neko to i ponoviti. To bi bilo lijepo. Tenis je bitan dio mog života, ali jedan od ključeva uspjeha za mene je bio taj da uživam u svemu u čemu sam mogao da uživam kao mladić", zaključio je Rafa.

