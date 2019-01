Nadal: Nisam imao šanse, Đoković je igrao fantastično

Španski teniser Rafael Nadal rekao je da ni njegov najbolji tenis možda ne bi bio dovoljan protiv Novaka Đokovića u današnjem finalu Australijan opena.

Nadal je danas izgubio od Đokovića u finalu Australijan opena u tri seta.

"On je igrao fanstastično. Istina je i da kada on igra na taj način potrebno je da ja uradim nešto drugo. Danas to nisam imao, da budem iskren", rekao je Nadal na konferenciji za novinare poslije meča.

"Kada igrate protiv nekog ko igra kao što je on igrao danas, morate dobro da se branite da biste dobili šansu da napadnete. Istina, teško bih ga pobijedio i da sam bio na svojih 100 odsto, ali bih makar pružio veći otpor", dodao je Nadal.

Nadal je naveo i da mu je prošlogodišnji poraz u polufinalu Vimbldona teže pao nego današnji u Melburnu.

"Ne mogu biti tužan. Ne bi bilo pošteno da sam tužan. Igrao sam protiv igrača koji je danas bio bolji od mene", rekao je Španac i dodao da njegove greške u današnjem finalu nisu bile posljedica nervoze već sjajne igre Đokovića.

Nadal je ipak odlučan u tome da nastavi da radi i istakao da mu je potrebno vrijeme.

"Ono što mi je potrebno je vrijeme i više nedjelja kao što je bila ova... Potrebni su mi mečevi, ali sigurno neću igrati ko lud. Ipak, imam godine", kazao je Nadal.