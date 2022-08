Nadal: Penzija teža od poraza

​Španski teniser Rafael Nadal govorio je na konferenciji za medije nakon prolaska u drugo kolo US Opena.

Najtrofejniji Grend slem šampion je tek poslije preokreta savladao anonimnog Australijanca Rinkija Hiđikatu sa 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.

Poslije meča na konferenciji za medije je rekao:

"Ovo je bio težak meč, zar ne? Mislim da nisam loše počeo, ali da sam propustio neke prilike za lake poene i nisam dobro servirao pa je on imao brejk, a onda sam se unervozio. Igram u Njujorku prvi put poslije tri godine, noćna sesija, uvijek je zanimljivo i uvijek mislim da će biti teško i da mogu da odigram dobro, ali nije bilo savršeno i ipak sam srećan. Drugi meč u 50 dana. Uradio sam ono što je bilo potrebno na kraju dana i zbog toga sam srećan", rekao je Nadal.

Rafael Nadal još uvijek nije izgubio meč na Grend slemu ove godine.

"Da, nisam izgubio meč, ali nisam ni osvojio sva tri Grend slema tako da mi to malo teže pada na neki način. Prema mom mišljenju, penzija je još teža od poraza. Sport je smisao pobjeda i poraza ne penzije. Kada se penzionišeš više ne možeš da se takmičiš. Osjećaj je mnogo lošiji nego poraz, zar ne? Ipak, desilo se šta se desilo i to je sve dio moje teniske karijere. Imam odlične rezultate ove godine, ali i teške momente jer sam imao problema sa stopalom, rebrima, kidanje trbušnog mišića... Mnogo toga mi se dogodilo u proteklih sedam mjeseci. Ipak, ne želim mnogo da se žalim. Prošao sam mnogo toga, ali sam i mogao da pobjeđujem na turnirima i da dođem u poziciju u kojoj sam sada. Pobijedio sam i danas, zar ne? U drugoj sam rundi US Opena i za mene je to najvažnije", kaže Rafael Nadal, prenosi b92.