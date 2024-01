Nadal: Samo da ostanem zdrav

Rafael Nadal bio je veoma zadovoljan nivoom igre u svom prvom meču poslije pauze od skoro godinu dana.

Španac je pobijedio Dominika Tima sa 7:5, 6:1 i u drugoj rundi ga čeka Džejson Kubler.

''U ovakvim situacijama ništa ne može da se očekuje – bio je ovo pozitivan dan za mene, prije svega zato što sam donosio dobre odluke, koje udarce kada odigrati. To je teško poslije duge pauze i time sam posebno zadovoljan'', rekao je Nadal poslije 1069. pobjede u karijeri.

A zatim dodaje.

''Jeste pozitivan start, ali ovo je samo jedan meč. Najvažnije je da ostanem zdrav, danas pa nadalje. Moja očekivanja se nisu promijenila nakon ove pobjede, samo želim da uživam u svakom danu na terenu. Ako budem igrao više mečeva, brže ću se uhodati. Cilj mi je da za nekoliko mjeseci budem konkurentan, biće iznenađenje i za mene ako budem ranije''.

Publika je zdušno bila uz 37-godišnjeg Španca.

''Uvijek je lijep osjećaj kada imaš podršku navijača, a za mene pogotovo sada, poslije tako duge pauze. Uložio sam mnogo truda da se vratim profesionalnom tenisu, navijači su vjerovatno to razumjeli. Bilo je malo više nervoze nego inače prije meča, to je i normalno s obzirom na to da dugo nisam bio u toj situaciji'', ističe Nadal.

