Nadal: Teško da će me neko prestići prije nego što umrem

Rafael Nadal je uporedio sebe s Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom.

Osvajač 19 grend slem trofeja je uz pomenutu dvojicu u konkurenciji da na kraju karijere postane najveći teniser svih vremena (GOAT).

Rafu to, ipak, ne interesuje pretjerano, kao ni ukupan broj slemova.

"Danas se nalazimo u takvoj situaciji. Federer ima 20, ja 19, a Đoković 16 (grend slemova). Volio bih da završim kao igrač sa najviše titula, ali nisam time opsjednut. Meni je fokus bio na tome da igram što duže", kazao je Nadal za "Diario de Majorka".

Tridesettrogodišnji Španac govorio je o ambicijama tokom karijere.

"Zdrava ambicija je dobra, prekomjerna je loša, kao i sve ostalo u životu, jer može da izazove frustracije, zavist, nesreću... To imam na umu i dosta sam srećan. Ako oni budu imali više titula od mene to će biti jer su bili bolji", jasan je bio Rafa, koji je zatim ponovio nešto što smo od njega čuli pregršt puta:

"Ne možete da se nervirate jer komšija ima veću kuću od vas ili bolji telefon. Ja sam zadovoljan jer sam ostvario sve čemu sam težio".

Nadal je Rolan Garos osvojio 12 puta, čime je apsolutni rekorder, ali i dalje ne bi dao jednu titulu u Parizu za još jednu na Vimbldonu, kojih ima "samo" dvije.

"Ne bih dao Rolan Garos za još jedan Vimbldon. Osvojiti ga 12 puta je izuzetno posebno. Ja sam to uradio, a ja sam normalan čovjek, tako da je moguće da to uradi i neko drugi, ali je potrebno biti svjestan da je tu brojku teško dostići i da niko neće uspjeti da me prestigne prije nego što napustim ovaj svijet", ispričao je Rafa.

(B92.net)