Nadal: Teško je, ne mogu ovako protiv najboljeg ikad

Dotučen je bio Rafael Nadal protiv Novaka Đokovića ranije danas u drugom kolu Olimpijskih igara. Španac je uspio da uzme samo pet gemova, a Srbin je prošao u osminu finala - 2:0 (6:1, 6:4).

Otvorio se naravno mnogo više Nadal za španske medije, a Marka prenosi da nije mogao da "svari" to što se desilo u prvom setu kada je Novak imao 5:0.

''Jedan igrač danas je bio mnogo bolji od drugog i to treba prihvatiti. Tokom prvog seta bilo je teško svariti sve što se dešavalo, iako sam uspio da to uradim. Pokušao sam da imam odgovarajući stav i mentalitet kako bih to prihvatio, jer sam znao da postoji mogućnost da meč bude takav''.

Rekao je Đoković da je Novak najbolji u istoriji.

''Nisam bio u stanju da igram na nivou koji je bio potreban, a on mi gotovo ništa nije poklonio, tako da bez kvaliteta i igre kakvu sam imao prije 15 godina, nećeš moći da stvaraš probleme najboljem u istoriji, zar ne?''

Samim tim, nije bilo ni reakcije...

''Zbog svega je analiza jednostavna: nisam bio na svom nivou, on jeste, i reakcija nije bila potpuna. Uspio sam da se oporavim do trenutka kada sam imao priliku za vodstvo od 5-4, ali nisam uspeo da je iskoristim i to je to.''

Iskustvo je tu, a samim tim nema mnogo čega što može da se izvuče i nauči.

''Mislim da je u ovom trenutku malo toga što treba da se nauči. Imam dovoljno iskustva da znam da kada neko nije u stanju da dostigne nivo koji je potreban u ovakvim utakmicama, a ja nisam bio sposoban, male razlike čine veliku u ukupnom ishodu igre.''

Ljutito je Nadal odgovorio na pitanje o penzionisanju.

''U tom smislu, odluke koje ću doneti poslije ovoga donosiću kasnije. Nije trenutak da se obeshrabrujem jer mi preostaje dubl i još sam u takmičenju. Sada je vrijeme da prihvatim težak poraz, kako zbog načina na koji se desila, tako i zbog toga što je lakše prihvatiti zbog svega toga. Od sada, treba imati odgovarajući mentalni sklop, u šta sam siguran da neću zakazati, da bih sutra bio spreman.''

Dodao je da ne želi da razmišlja o tome.

''Kunem se da ne mogu cijeli dan razmišljati o tome. Dolazim ovdje i svakog dana me pitate isto, a na kraju je vrlo teško povratiti optimalan nivo ako razmišljam o tome da li ću da se povučem ili ne.''

Povrede su "osakatile" Rafu.

''Dolazim nakon dvije vrlo teške godine sa mnogo fizičkih problema koji mi nisu omogućili da imam kontinuitet. Zbog toga sam sebi dao dodatno vrijeme da vidim da li ću moći da povratim mnogo toga, ali ako me stalno pitate o povlačenju, to je nemoguće jer stalno imaš sumnju koja ti ne dozvoljava da razviješ ono što ti je potrebno da bi imao pravu šansu.''

Opisao je kako je protekla ta rehabilitacija.

''Već dve godine prolazim kroz teškoće, operisao sam se, proveo sam puno vremena u rehabilitaciji, a sada se fizički osjećam bolje. Naravno, ako osjećam da nisam konkurentan, donijeću odluku da se povučem, ali istina je da sam malo igrao. Nije lako oporaviti se od operacije kuka.''

Bilo je pitanje da li će uopšte i igrati na Olimpijskim igrama.

''Dobro sam, nemam problema u tom smislu. Prije pet dana sam imao malu negativnu sliku na dugom abduktoru jer je popustila jedna vlakna, ali to je bila vrlo mala povreda koja mi je omogućila da igram. Nije bilo nikakvih problema i imam želju da igram dubl sutra i da to uradim dobro.''

(Telegraf.rs)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.