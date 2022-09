Nadal: Velika je čast igrati sa Ðokovićem i Federerom

NJUJORK - Španac Rafael Nadal izjavio je da je njegovo rivalstvo sa Rodžerom Federerom i Novakom Ðokovićem učinilo tenis boljim i popularnijim sportom, prenose američki mediji.

"To je sjajna priča za tenis. Mnogo su teniseri uradili u posljednjih 20 godina. To je učinilo naš sport boljim, popularnijim, napravilo je više poslova na turu i mislim da generalno više ljudi živi od našeg sporta. To govori da je tenis veći nego prije. Ponosan sam i srećan što imam mali doprinos tome. Na ličnom planu je sjajno šta sam sve ove godine dijelio sa tako velikim šampionima. Biti dio ove ere je apsolutno velika čast", rekao je Nadal.

Španski teniser se plasirao u osminu finala Ju-Es opena, pošto je noćas u tri seta pobijedio Francuza Rišara Gaskea. Španski teniser smatra da je bolje igrao u Melburnu kada je osvojio Australijan open.

"Ovdje igram lošije. Međutim, ovogodišnja priča i rezultati na grend slemovima su nevjerovatni. Sve pobjede ti daju samopouzdanje, trenutak je u kom treba da napravim korak napred. Druga nedjelja počinje protiv tako teškog rivala kao što je Fransis Tijafo. Moram da budem spreman i moram da podignem nivo. Znam da je sada pravi trenutak na turniru za to", rekao je Nadal.

Španski teniser je ove sezone osvojio Australijan open i Rolan Garos, dok je zbog povrede morao da preda polufinale Vimbldona Australijancu Niku Kirjosu.