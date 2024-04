Nadal dobio meč, ali se upisao i u istoriju

Španski teniser Rafael Nadal nije imao većih problema protiv Amerikanca Darvina Blanča te ga je poprilično lagano pobijedio sa 2:0 po setovima 6:1, 6:0.

Nije to bio Nadal u punoj brzini, bio je to Rafa koji je igrao koliko je trebalo. Doduše, s obzirom na stanje tijela ostaje pitanje hoće li i moći ikada da postigne i približno neke visine koje je nekada dostizao.

Mladi Amerikanac je ušao dosta nervozno, a kako i ne bi kada sa druge strane ima takvu tenisku veličinu koja pratično da igra u svom dnevnom boravku.

Ono što je, ipak, obilježilo ovaj meč jesu godine učesnika odnosno tačnije razlika u godinama dva tenisera koja u tom momentu dijele teren sa suprotnih strana mreže.

Naime, Nadal ima 37 godina, a Darvin 16 godina čime dolazimo da je razlika, precizno rečeno – 21 godinu i 117 dana. Ovo je rekord ATP tura kada je u pitanju starosni količnik dva tenisera.

