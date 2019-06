Nadal i Federer do četvrtfinala Roland Garosa bez izgubljenog seta

Španac Rafael Nadal i Švajcarac Rodžer Federer bez izgubljenog seta plasirali su se u četvrtfinale Roland Garosa koji se trenutno igra u Parizu.

Federer je za jedan sat i 45 minuta bio bolji od 68. igrača svijeta Argentinca Leonarda Majera, a porazio ga je rezultatom 3:0 u setovima.

Prvi set Federer je riješio u svoju korist sa 6:2, a preostala dva sa 6:3 čime je ušao u istoriju kao najstariji teniser koji igra četvrtfinale Grand Slama u Parizu od 1991. godine.

Oldest man to reach the quarter-finals of a Grand Slam since 1991... ...age is but a number.@rogerfederer | #RG19 pic.twitter.com/9hYxs0qxJn