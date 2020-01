Nadal ispao sa Australijan opena

Rafael Nadal i Dominik Tim odigrali su spektakularan meč za posljednje mjesto u polufinalu Australijan opena. Na kraju, trijumf je poslije četvorosatnog maratona odnio Austrijanac sa 7:6, 7:6, 4:6, 7:6!

Aleksander Zverev je prethodno protiv Stena Vavrinke rezervisao prvo mjesto u polufinalu, a poznato jeda se u četvrtak od 9.30 sastaju Novak Đoković i Rodžer Federer u ovoj fazi turnira.

Kralj šljake je inače samo 2009. pokorio Melburn, nova titula ostaće mu san, potpuno zasluženo je Tim ostvario jednu od najvećih pobjeda u karijeri. Što se njega tiče, samim ulaskom u četvrtfinale je već došao do najvećeg uspjeha u Australiji, a što se Gren slem nastupa tiče, dva puta je igrao u finalu Rolan Garosa, na Vimbldonu je igrao četvrto kolo, na US Openu četvrtfinale.

Tokom većeg dijela meča, bio je prilično nervozan Rafa, čak se i posvađao sa sudijom, Francuskinjom Oreli Turt, tvrdeći da ona ne voli dobar tenis.Vidjelo se u mnogo momenata da nema adekvatan fokus na meč, u taj-brejku prva dva seta napravio je greške koje sam sebi nije mogao da oprosti, samo je u trećem setu bljesnuo na trenutak i to je bilo dovoljno da se vrati u meč.

Startne napade u 4. setu mu je brzo osujetio Tim i zatim munjevito došao do brejka, ali je pri servisu za pobjedu drhtala ruka, poklonio je servis gem Rafi, pa je morao da odluči taj-brejk. U njemu, rano je došao do kapitalne prednosti, nije dozvolio sebi da drugi put prokocka pobjedu.

Četvrti set, Nadal - Tim 6:7 (3), 6:7 (4), 6:4, 6:7 (6)

THIEM's Time To ! After 4 hours and 10 minutes, @ThiemDomi knocks out world No.1 Rafael Nadal, 7-6(3) 7-6(4) 4-6 7-6(6) to advance to the #AusOpen semifinals for the first time.#AO2020 pic.twitter.com/lWuZXBzNmt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Po prvi put se vidio osmijeh na Rafinom licu na startu posljednjeg seta, oslobodio se paklenog pritiska, pa je loptica prebačena u Timovo polje, nije bilo lako ukrotiti mentalitet "španskog bika" kada se razgoropadi.

Već u prvom servis gemu se Tim suočio sa tri brejk lopte, uspio je da ih osujeti razornim udarcima u posljednjem trenutku.

To je ulilo novu dozu samopouzdanja Timu, natjerao je Rafu da napravi i neiznuđene greške za prelazak u vođstvo brejkom - 1:2! Poslije toga, nije dozvolio Rafi da napravi brejk, za 2:4 je odservirao razoran as. Prva razmjena narednog gema imala je 18 udaraca, a mreža je pomogla Timu da dođe do prvog poena. U nastavku, uz jedna dobar čelendž, došao je Austrijanac do vođstva od 3:5, pa ga je samo gem dijelio od pobjede.

With @ThiemDomi up two sets to love and @RafaelNadal leading 4-3 in the third set (on serve), this is the current state of play #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/PBB1xc2UC8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Kada je servirao za pobjedu, Tim se uplašio. Servirao je katastrofalno, slao je lopticu u mrežu, posljednji poen je neiznuđenom greškom poklonio za brejk. Sve to odvelo je ovaj duel u treći taj-brejk, u kom je ipak potvrdio da je bio bolji rival tokom ovog meča.

Treći set - Rafa se probudio u posljednjem trenutku za povratak u meč

Never Count The World No.1 Out @RafaelNadal breaks Dominic Thiem on his second opportunity to take the third set 6-4. Thiem leads two sets to one.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/lsQxcgfDZT — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Drugi set trajao je minut duže od prvog, ušlo se duboko u treći sat meča, a prvi servisi su još jednom izvedeni bez greške zaključno sa petim gemom.

Nije bilo nijednom ni šanse za brejk, a po jedan je osvojen na obje strane sa nulom.

Bio je neophodan Rafi pravi udarac pri Timovom servisu, nikako nije dolazio do njega, naprotiv - na 4:4, 5. igrač svijeta je izjednačio bez izgubljenog poena, što je dodatno frustriralo već nervoznog Rafu.

Na kraju je ipak dočekao greške Tima, u 10. gemu je Austrijanac pri drugoj set lopti pogodio mrežu, uslijedilo je burno slavlje Nadala, ovakav momenat nije imao do sada u meču.

Drugi set - Nadal opet prokockao sve što se moglo prokockati!

Dugo je trajala pauza pred početak 2. seta, više od pet minuta, a onda je Tim odlično odservirao za vođstvo. Rafa je djelovao prilično frustrirano, prvi set ga je prilično potrošio, ali je to kanalisao u agresiju da odmah izjednači sa maksimalnim učinkom.

.@ThiemDomi holds for 2-1 in the second after taking the first set tiebreak over Nadal. Do you think we'll see any breaks this set? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/iLlxptFvxZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

Naredna prilika za brejk iskorišćena je furiozno, Španac je poveo sa 40:0 i već prvu šansu za 3:2 je iskoristio! Potom je i brejk potvrdio, pa mu je preostalo da ne ponovi greške iz prvog seta.

Ipak, napravio ih je! Nije imao snage da održi tempo, Tim je pri 4:3 poveo sa 40:0 i potom riješio gem u svoju korist, što je izazvalo veliki bijes u Nadalovom "boksu".

Nadal je potom spriječio gubitak seta, pa izborio taj-brejk pogodivši samu ivicu linije savršenom paralelom.

.@RafaelNadal is pumped Down one set to love, the world No.1 saves a second set point to take it to another deciding tiebreak.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/RQ6UxluZid — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2020

U taj-brejku, Tim je poveo brzo sa 3:0, usput je Rafa poklonio jedan poen, na samoj mreži je pogodio liniju kada je mogao da bira, samo je trebalo da prebaci preko mreže.

Hvatao se za glavu u nevjerici, dok je Tim počeo da grabi ka velikoj razlici as 4:0, ali je i to uspio da istopi Rafa i izjednači. Na kraju je drop šotom Rafa servirao zicer Timu za set loptu, nije je Austrijanac odbio.

Prvi set - Tim kaznio Nadala za propuštenu set loptu

Prvi je pri servisu bio Nadal, nije se previše istrošio kako bi efikasno započeo duel, a Tim je potom bio još ubedljiviji, nije ni poen prepustio. Isto se ponovilo u naredna dva gema do 2:2!

Na 3:2, Nadal je poveo uz dosta muka i problema, Tim je počeo sve bolje da mu parira, ali se ipak nije stvorila prilika za brejk.

Onda je od sedmog gema uslijedila potpuna dominacije Rafe, vezao je dva gema bez izgubljenog poena, osam je nanizao i oduzeo servis, pa se približio osvajanju seta!

Ipak, čelične nerve je imao Tim kada je Rafa servirao za set, jednu set loptu je ukrotio, a zatim treću brejk šansu pretvorio u 5:4! Potom je i izjednačio, iako je Nadal išao do krajnjih granica u upornosti pri najdužim razmjenama.

Na kraju, preostalo je da taj-brejk odluči pobjednika prvog seta, a Tim je imao više nerava za osvajanje, borba je trajala više od 70 minuta! Nadal je prokockao važan poen i reakcija sa fotografije dovoljno govori kako se osjećao.

Nadal goes for the same shot on the next point & misses it wide. Promptly becomes the human form of the emoji. pic.twitter.com/lckxSZ17KS — Live Tennis (@livetennis) January 29, 2020

(Telegraf.rs)