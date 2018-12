"Nadal je nevjerovatan, tenis više neće imati nekog kao što je on"

Španski teniser David Ferer pohvalno je pričao o svom sunarodniku Rafaelu Nadalu.

Ferer ima 36 godina i uskoro će se povući sa ATP tura, tačnije početkom sljedeće sezone.

Iskusni Španac je pohvalio nešto mlađeg Nadala rekavši da ga je on učinio boljim teniserom.

"Rafa me je činio boljim igračem iz dana u dan. On je nevjerovatan. Sigurno nećete imati još jednog tenisera kao što je on i u njemu morate da uživate dok možete. Biće još dobrih igrača i mogu da kažem da ćete imati novog Ferera, ali ne i Nadala, izjavio je Ferer za Marku.

Ferer je pričao i o Dejvis kupu, koji od naredne sezone mijenja format.

"Mislim da je promjena dobra, to je odličan projekat i pitanje je vremena kada će steći veći uticaj na teniski svijet, ali datum odigravanja mora da se promijeni. Igraće se na kraju godine kada je većina tenisera veoma umorna. Stari format je imao tri ili četiri vikenda, što je bilo previše i što nije bilo realno da svi teniseri igraju tokom jedne kalendarske godine", jasan je Ferer.

U međusobnim okršajima dva Španca vodi mlađi – Rafa je Davida pobijedio 25 puta, a pretrpio samo šest poraza, iako smo u većini njihovih duela vidjeli velike borbe do posljednjih atoma snage.

Ferer je trenutno 126. teniser svijeta i tokom 2018. je ostvario samo devet mečeva na ATP turu, uz 18 poraza.