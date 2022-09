Nadal krvavog nosa do trećeg kola u Njujorku

Rafael Nadal nastavlja pohod ka 23. Gren slem tituli.

Španski teniser nije briljirao, daleko od toga, ali mu je i to bilo dovoljno da pobijedi Italijana Fabija Fonjinija 2:6, 6:4, 6:2, 6:1 i poslije 163 minuta igre plasira se u treće kolo.

Tako se Nadal revanširao Fabiju za poraz u trećem kolu na istom turniru 2015. godine.

U meču je došlo do incidente kada je Nadalov reket odskočio od podloge, udario ga i raskrvario mu nos.

Rafael Nadal had himself a self-inflicted mishap on the court that led him to a bleeding nose (via @usopen)pic.twitter.com/I82bEL721A