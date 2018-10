Nadal na Majorki spašava živote nakon stavičnih poplava

Majorku su u četvrtak pogodile strašne poplave koje su zahvatile gotovo čitavo ostrvo. Španski teniser Rafael Nadal se odmah odazvao i pomogao u spasavanju ljudi koji su usljed bujica bili potpuno odvojeni od ostalih.

Prvi reket planete je pokazao da je velikog srca, pa niti jednog trenutka nije oklijevao kada je u pitanju pomoć ugroženima. San Lorenco je jedan od gradova koji je najteže pogođen, a Nadal je rođen nedaleko od ovog španskog grada.

Popularni "Bik sa Majorke" je najprije otvorio vrata "Sportske akademije", u koju je smjestio ljude pogođene ovim nevremenom, a zatim je otišao da i lično pomogne u sanaciji štete, ali i spasavanju ljudi.

Three-time Laureus Award winner and tennis icon @RafaelNadal pitches in to help flood victims in the nearby Majorcan town of Sant Llorenç des Cardassar.



Class on and off the court! pic.twitter.com/WXPXOZskVL