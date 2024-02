Nadal najiskrenije do sada: Đoković najbolji u istoriji

Novak Đoković i Rafael Nadal su međusobno odigrali 59 mečeva, i rijetko se ko toliko dobro poznaje na teniskom terenu kao njih dvojica.

Rafael Nadal gostovao je u emisiji Objetivo na La Sexta televiziji i u jednom dijelu tema je bio, naravno, kod drugi do srpski teniser.

Pitanje koje je Rafa dobio, bilo je direktno, ali takav je bio i njegov odgovor.

’’Da li je Đoković najbolji u istoriji?

Brojevi kažu da jeste – naravno da jeste.

A po tvom mišljenju?

Za mene – jeste, po svemu što sam vidio”.

A potom je u priču bio uključen i Rodžer Federer s obzirom da je polemika oko toga ko je najbolji svih vremena uvijek uključivala njih trojicu.

’’Uključujući i tebe i Federera?

Da, nikad nisam imao problem da… Nikada nisam imao nikakav ego da govorim stvari koje ne osjećam. Na kraju krajeva, možemo reći da sam ja bio povrijeđen na toliko i toliko slemova, a da on nije. Ali, čovječe, on je imao tijelo bolje od mog, a to se takođe računa”, istakao je Španac.

Nekadašnji svjetski broj jedan je govorio o srpskom asu i velikom rivalu i kao osobi.

’’Mislim da je Novak dobra osoba, sa svojim greškama, greškama koje svojim postupcima naglašava, ali je dobra osoba. Kada vidim nekoga ko je toliko uspješan, ne dopada mi se da se ljutim”.

Ono što se Đokoviću zamjera jeste što ličnu frustraciju često ispolji lomeći reketa, pa se Nadal i toga dotakeo.

’’Novakova frustracija traje samo u momentu kada polomi reket. Odmah poslije je opet spreman da se takmiči na 100% i zato je čovjek koji je postigao najviše u istoriji cijelog našeg sporta”, naglasio je Rafael Nadal.

Podsjećamo, Đoković je u karijeri osvojio 24 gren slem titule, Nadal je stigao do 22, a Rodžer Federer do 20.

