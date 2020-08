Nadal ne brani titulu na US openu

Drugi teniser svijeta Rafael Nadal neće igrati na ovogodišnjem US Openu Njujorku, gdje je od 31. avgusta trebalo da brani titulu.

Španac je odluku donio zbog pandemije virusa korona.

"Poslije mnogo razmišljanja odlučio sam da ne igram na US Openu. Zdravstvena situacija u cijelom svetu je komplikovana zbog virusa korona i trenutno ništa nije pod kontrolom. Tenis se ne igra već četiri mjeseca i to je loše. Upravo smo vidjeli da se neće igrati ni turnir u Madridu. Ovo je odluka koju nisam lako donio, ali poslušao sam srce i odlučio da u ovom trenutku ne mogu da putujem", napisao je četvorostruki šampion US opena na Twitteru.

Pitanje je ko će sve učestvovati u Njujorku, mnogi igrači razmišljaju da ne putuju u Njujork, a ono što je poznato jeste da će ovo biti prvi grend slem turnir od 1999. godine bez Nadala i Rodžera Federera, koji se oporavlja od povrede.