Nadal ne igra u Dohi

Iako je bilo najavljeno, Rafael Nadal neće igrati na ATP turniru u Dohi.

Nadal je bio među najavljenim učesnicima Katar opena, koji počinje 19. februara, ali je u četvrtak najavio da ipak nije spreman da zaigra.

’’Volio bih da igram u Dohi, gdje su me organizatori, ali i nevjerovatni navijači iz Katara, uvijek fenomenalno podržavali. Nažalost, nisam spreman da se takmičim i neću moći da dođem u Dohu gdje sam zaista želio da igram ponovo nakon nezaboravne pobede 2014. godine.

Koncentrisaću se dalji rad kako bih bio spreman za egzibiciju u Las Vegasu i za fenomenalni turnir u Indijan Velsu“, poručio je Nadal na društvenim mrežama.

Nakon duge pauze, Nadal je zaigrao u Brizbejnu prve nedjelje ove godine, ali nije igrao na Austrlijan openu.

I would have loved to play in Doha, where the tournament team, as well as the amazing Qatar fans have always supported me greatly. Unfortunately I am not ready to compete and I won’t be able to come to Doha where I really wanted to be and play again after that unforgettable win… pic.twitter.com/U4GUvIITcr