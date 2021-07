"Nadal neće mirno gledati kako Novak osvaja Njujork"

Toni Nadal, stric i nekadašnji trener Rafael Nadala, uvjeren je da će Novak Đoković imati veliku prepreku na US Openu.

On je nedavno poručio kako Novak igra dobro, "ali da to nije nivo igre iz 2011. ili 2015. godine".

Toni, koji sada radi i kao trener Feliksa Ožea-Alijasima, upozorava da je Novak ipak i dalje neuhvatljiv za novu generaciju tenisera.

"Đokovićev sadašnji nivo nije kao onaj iz 2011. ili 2015. godine, ali je pokazao da je i dalje korak ispred ove nove generacije igrača. Pobijedio je tri igrača iz te grupe u posljednja tri grend slem finala. Ne zaboravite da je pobijedio Danila Medvedeva u Melburnu, ali pobjeda u Vimbldonu dokazuje nešto drugo. Momak sa Balkana, u ovom trenutku ima najbolji momentum da bude pobjednik u borbi za najveći broj grend slem trofeja", kaže Toni.

On ipak upozorava da Rafa Nadal to neće mirno gledati.

"Za mjesec i po dana igraće se US Open i tu će imati šansu da sebe postavi na listi ispred svih. Istina je i da će se Nadal boriti za to, i ako postoji nešto što nikada nisam izgubio, to je moja nepokolebljiva vjera u njega", poručio je Toni.

US Open počinje 30. avgusta i završava se 12. septembra.

Ukoliko Novak pobijedi i u Njujorku, kompletiraće kalendarski Grend slem i postati igrač s najviše slemova u istoriji (21).

