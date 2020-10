"Nadal nema nikakve šanse protiv Đokovića"

Trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević uvjeren je da će Srbin osvojiti Rolan Garos.

Đoković danas igra protiv Španca Pabla Karenja Buste, a potencijalni rivali u polufinalu su mu Andrej Rubljov i Stefanos Cicipas.

Sa druge strane, u drugom polufinalu se sastaju Rafael Nadal i Dijego Švarcman, a popularni "Zec" očekuje finale između dvojice najboljih tenisera svijeta.

"Gledamo Nadala i sve je isto kao uvijek, ali nije isto. Ovo su perfektni uslovi za Novaka, ali za Nadala nisu. Nadal će uvijek dobiti one koje treba dobiti. Računam na Novak – Nadal finale u kojem, po mom mišljenju, Nadal nema nikakve šanse u ovakvim uslovima, po ovakvoj zemlji i s Novakom koji mu je već ušao u glavu. Malo sam otišao predaleko, ali mislim da je Novak favorit broj jedan Rolan Garosa", rekao je Ivanišević za "HRT".

Đoković je i dalje bez poraza u 2020. godini, ne računajući diskvalifikaciju sa US Opena zbog toga što je pogodio linijsku sutkinju lopticom između dva poena.

"On je doveo svoje tijelo, svoju glavu i pripremu do savršenstva. Sve se do detalja priprema, od taktike, tehnike, do ishrane i on se toga pridržava. To je najvažnija stvar jer ja se pola toga ne bi mogao pridržavati, ali on zna da ga to čini boljim, svaki dan hoće napredovati i jako je interesantno raditi s njim jer on traži da svaki dan bude nešto bolje, makar 0,00001 odsto, ali mora se nešto pomjeriti i takvu glavu ja još u životu nisam vidio. Ne samo u tenisu već opšte u sportu , takav mentalitet i takva glava. Ali pomaže i to što je Balkanac", kaže Hrvat.

"Kada se u njemu uključi Balkanac, to ga dodatno čini boljim"

Ivanišević ističe koliko Đokoviću pomaže "srpski inat".

"Kad se svako malo uključi Balkanac dodatno ga čini boljim jer cijeli svijet je bio protiv njega i poslije ovog Adrija tura koji je bio fenomenalan i poslije ovoga u Njujorku, ali opet je on odlučio 'sad ću vam pokazati ko sam i šta sam'. Dođe i 'ladno osvoji Rim, a ne igra najbolji tenis. To je nešto za mlade tenisere, jer nije tenis samo forhend, bekhand i trčanje. Cijela ta priprema dok se ne dođe na teren, jer kad se dođe na teren onda igrač sam odlučuje i sam radi stvari".

Bivši šampion Vimbldona je prokomentarisao i Đokovićevu "seriju" pogađanja linijskih sudija u glavu.

"Ja generalno nisam za diskvalifikaciju, ne zato što je Novak u pitanju, već mislim da je to prerigorozno. Glupa su pravila ta koja izjednačavaju namjerno i nenamjerno. On uopšte nije bio ljut. Nažalost pogodio je sudiju, ona je više bila u šoku, hvala Bogu da je dobro. Pravila su takva ili dobiješ opomenu ili te diskvalifikuju. Ali dobra stvar je što je on toliko u glavi jak, on je pobjednik. To je pokazao u Rimu", rekao je Ivanišević.

Đoković je pogodio sudiju i u Parizu, ali ovaj put srećom tokom poena, i to dan nakon što je predložio da se ukinu linijske sudije.

"Ha ha... Fino ga je pogodio, mislim da je to bilo još jače s metra, hajde ritern, ali to su stvari koje se dešavaju. Gledali smo Sinsinati u Njujoku bez linijskih sudija. Po mom mišljenju to je budućnost tenisa. Nula grešaka. Uživo 'sokolovo oko', sudije na stolici su sigurnije. Nažalost na US Openu zbog sponzorskih ugovora 'Ralfa Lorena' morale su biti linijske sudije. Dešavalo se mnogo više grešaka tako da mislim da za budućnost, pogotovo na brzim podlogama, ova će tehnologija morati preuzeti ulogu i linijske sudije će se morati povući", kaže Novakov trener.

(B92)