Nadal o Đokoviću: On je uzor djeci, treba da izbjegava neke stvari

Španski teniser Rafael Nadal stigao je u Vašington na turnir koji će biti u sklopu priprema za US open. Naravno, na konferenciji za medije nije mogao da izbjegne pitanje o velikom rivalu Novaku Đokoviću i njegovom nastupu na Olimpijskim igrama, ali i ponašanje u meču za bronzu, kada je bacio reket na tribine.

"Jako cijenim to što se Novak izvinio poslije toga, ali trebalo bi da izbjegava takve situacije. Pogotovo ljudi kao što je Đoković, koji su uzor djeci. On je svjetski broj jedan i jedan od najboljih tenisera u istoriji. Sreća, pa da nije bilo nikoga na tribinama i da se ništa više nije desilo. Neke stvari se dešavaju s vremena na vrijeme i treba ih izbjegavati", aludirao je Rafa na Novakovo bacanje reketa na tribine.

Kaže da mu je ipak jasno zbog čega se ovako nešto ponekad desi i igraču kao što je Đoković.

"Kada se takve stvari dogode, ne šalje se lijepa slika u svijet. Čudno je da neko ko je toliko uspješan, reaguje na takav način s vremena na vrijeme. Na kraju, on je jako takmičarski nastrojen sportista i zbog toga ponekad reaguje tako", smatra Nadal.

A o Novakovom osvajanju sva četiri Gren slema u sezoni, Nadal je rekao:

"Već je osvojio tri, kad osvojite tri, možete i četiri, bez sumnje. Igraće na tvrdoj podlozi, njegovoj omiljenoj podlozi, što da ne? Naravno, biće teško, ima i drugih momaka koji žele da osvoje posljednji Gren slem u sezoni. Ipak, naravno da je on jedan od jasnih favorita. Ono što je postigao ove godine je nešto zadivljujuće. Definitivno vjerujem da on to može, nemam dilemu", poručio je Nadal.

