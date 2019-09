Nadal objašnjavao Federeru kako da pobijedi Kirjosa

Rafael Nadal upustio se u ulogu trenera svog velikog rivala Rodžera Federera.

Nadal je savjetovao Federera tokom Lejver kupa i meča u kojem je Švajcarac igrao protiv Nika Kirjosa.

Rodžer je gubio od Kirjosa sa 1-0 u setovima i 5:4 u drugom, pa je od Nadalovog govora osvojio sva naredna tri gema do kraja seta, a nešto kasnije slavio pobjedu u "super taj-brejku".

"Kada su poeni kraći od pet udaraca, ti dobijaš više od njega. Mislim da je 8-5 za tebe, provjerio sam... Znam da je teško jer ovaj momak baš dobro čita loptu", rekao je Nadal svom timskom kolegi.

Federer je pobijedio Kirjosa i povisio prednost Tima Evrope nad Timom svijeta na 5:3, pa sada slijedi duel Nadala i Miloša Raonića.

