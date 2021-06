Nadal odustao od Vimbldona i Olimpijskih igara

Rafael Nadal donio je neočekivanu odluku da se povuče sa Vimbldona.

On je objavio ovu vijest na Twitteru.

“Zdravo svima, donio sam odluku da ne igram na Vimbldonu i Olimpijskim igrama. Nikad nije lako kada donosite ovakve odluke, ali moram da slušam svoje tijelo”, napisao je Nadal.

Hi all, I have decided not to participate at this year’s Championships at Wimbledon and the Olympic Games in Tokyo. It’s never an easy decision to take but after listening to my body and discuss it with my team I understand that it is the right decision