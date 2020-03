Nadal osvojio turnir u Akapulku

Rafael Nadal osvojio je turnir iz ATP serije 500 u meksičkom Akapulku.

"Bik sa Maljorke" je u meču za titulu rutinski savladao američkog tenisera Tejlora Frica sa 2:0 u setovima (6:3, 6:2).

Špancu je da stigne do prve titule u Akapulku od 2013. godine, ukupno 85. u karijeri, bilo potrebno tačno 75 minuta.

Nadal je tako uspio da uzvrati istom mjerom Novaku Đokoviću, koji je u subotu popodne osvojio turnir u Dubaiju.

Drugi teniser svijeta je do pobjede nad 35. igračem na ATP listi došao osvojivši manje-više dva identična seta.

2005: Nadal becomes youngest ever Acapulco champion. 2020: Nadal becomes oldest ever Acapulco champion. 15 years have passed, but the passion remains the same. @RafaelNadal pic.twitter.com/59cLBZsQUw